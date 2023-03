Nuovo bonus trasporti 2023: come funziona e chi può richiederlo (Di venerdì 31 marzo 2023) Nelle scorse ore il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al Nuovo bonus trasporti: come come nelle analoghe misure precedenti, anche questa volta l’obiettivo è quello di sostenere le famiglie, gli studenti e i lavoratori contro il caro energia nell’acquisto di abbonamenti mensili per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e nazionale. Sono state stanziati per la misura risorse pari a 100 milioni di euro per l’anno 2023. come funziona il Nuovo bonus trasporti 2023 Sapevamo già che anche per quest’anno era stata rinnovata, dal DL Trasparenza, la misura: il Nuovo bonus trasporti, secondo le prime anticipazioni, ... Leggi su fmag (Di venerdì 31 marzo 2023) Nelle scorse ore il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera alnelle analoghe misure precedenti, anche questa volta l’obiettivo è quello di sostenere le famiglie, gli studenti e i lavoratori contro il caro energia nell’acquisto di abbonamenti mensili per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e nazionale. Sono state stanziati per la misura risorse pari a 100 milioni di euro per l’annoilSapevamo già che anche per quest’anno era stata rinnovata, dal DL Trasparenza, la misura: il, secondo le prime anticipazioni, ...

