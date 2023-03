Nuoto | Adam Peaty si ferma e non farà i Mondiali | “Ho problemi di salute mentale”

(Di venerdì 31 marzo 2023) Arriva tramite un post Instagram la notizia data dallo stesso diretto interessato:è costretto arsi. Laal primo posto: questo il senso del messaggio lasciato dal nuotatore britannico, che salterà i campionati nazionali e dunque, automaticamente, si autoesclude dal giro dei. Queste le sue parole: “Chiunque vuole sedersi al tuo posto fino a quando sono loro a doverlo fare… davvero poche persone capiscono cosa fanno vittorie e successo alladi una persona. Non capiscono la pressione che queste persone mettono su sé stesse per vincere ancora e ancora. Come varie persone sanno, ho avuto grossidinegli ultimi anni ed è importante essere onesti su ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Un'altra leggenda del nuoto, l'olimpionico Adam Peaty, alza bandiera bianca. L'olimpionico dice stop. Da Thorpe a O… - OA_Sport : Nuoto: i problemi di salute mentale portano Adam Peaty a uno stop. Il post del campione britannico - UggeriRoberto : «Tutti vogliono sedersi al tuo posto finché non devono sedersi al tuo posto...» Adam Peaty, campione olimpico e mon… - FonteUfficiales : Il ranista più forte del mondo, Adam Peaty, ha annunciato il ritiro temporaneo dal nuoto per problemi di salute men… - LIRRIVERENTE3 : Adam Peaty, si ferma il ranista più forte del mondo. «Problema di salute mentale» Peaty, il campione di nuoto ingle… -

L'altro volto della medaglia: la crisi mentale. L'ultima vittima è il marziano del, il ranistaPeaty, rivale del nostro campione del mondo Nicolò Martinenghi. Mercoledì, alla vigilia dei Campionati inglesi, ha annunciato il forfait: "Sono stanco, non sono me stesso e non ...La tripla medaglia d'oro olimpicaPeaty si è ritirato dai campionati britannici diper 'salvaguardare la sua salute mentale'. Il 28enne campione britannico ha detto che 'non si sta godendo lo sport' come ha fatto in ...La tripla medaglia d'oro olimpicaPeaty si è ritirato dai campionati britannici diper "salvaguardare la sua salute mentale". Il 28enne campione britannico ha detto che "non si sta godendo lo sport" come ha fatto in ...

Nuoto, Adam Peaty si ferma e non farà i Mondiali: "Ho problemi di salute mentale" OA Sport

Arriva tramite un post Instagram la notizia data dallo stesso diretto interessato: Adam Peaty è costretto a fermarsi ... ho deciso di ritirarmi dai campionati britannici di nuoto del prossimo mese.Adam Peaty ha annunciato il suo ritiro dai campionati britannici di nuoto per via di problemi di salute mentale. Lo ha fatto con un lungo post su Instagram, in cui ha raccontato il suo complicato ...