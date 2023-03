Novità WhatsApp con editor per modificare testo in maniera immediata (Di venerdì 31 marzo 2023) Le Novità WhatsApp continuano a succedersi a ritmo serrato, almeno nelle beta del servizio di messaggistica. L’ultima implementazione è comparsa all’interno della versione di test Android siglata come la 2.23.7.17 sul Play Store. Grazie a quest’ultima fatica software, ecco che i primi beta tester potranno essere in grado di modificare il testo utilizzando nuovi strumenti appena introdotti. Per il momento, si tratta di un’esclusiva Android e non sui dispositivi iOS, ma non c’è dubbio sul fatto che la sperimentazione sarà presto in atto anche per gli iPhone. Cosa sarà possibile fare grazie alle ultime Novità Android? Il primo benefit riguardante il testo sarà quello di passare facilmente da una tipologia di carattere all’altro toccando una delle opzioni mostrate sopra la tastiera. La ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 31 marzo 2023) Lecontinuano a succedersi a ritmo serrato, almeno nelle beta del servizio di messaggistica. L’ultima implementazione è comparsa all’interno della versione di test Android siglata come la 2.23.7.17 sul Play Store. Grazie a quest’ultima fatica software, ecco che i primi beta tester potranno essere in grado diilutilizzando nuovi strumenti appena introdotti. Per il momento, si tratta di un’esclusiva Android e non sui dispositivi iOS, ma non c’è dubbio sul fatto che la sperimentazione sarà presto in atto anche per gli iPhone. Cosa sarà possibile fare grazie alle ultimeAndroid? Il primo benefit riguardante ilsarà quello di passare facilmente da una tipologia di carattere all’altro toccando una delle opzioni mostrate sopra la tastiera. La ...

