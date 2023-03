“Nove aerei militari oltre il confine” Cina e Taiwan ad un passo dalla guerra

(Di venerdì 31 marzo 2023) Torna a salire la tensione nello Stretto di, concinesi che hanno attraversato la linea mediana dello Stretto disia sul versante settentrionale che centrale e meridionale in cinque gruppi di pattugliamento. A denunciarlo è il ministero della Difesa Nazionale di, sottolineando che le Forze Armate dell'isola hanno «monitorato e risposto alla situazione con i nostri mezzi senza un'escalation» della situazione. Laha invece dichiarato di non riconoscere la linea media dello Stretto di, considerando l'isola parte di una «unica» e destinata alla «riunificazione» con la Repubblica Popolare Cinese. Per il ministero della Difesa di Taipei, l'Esercito Popolare di Liberazione ...

