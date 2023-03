Novak Djokovic potrà giocare gli US Open 2023 | tolte le restrizioni anti-Covid

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Buone notizie per Novak Djokovic in vista degli Us Open. Il Senato statunitense ha decretato la fine dell'emergenza… - noraikend : Sono eterosessuale ma non me ne frega niente, mi farei scopare lo stesso da Novak Djokovic. - OA_Sport : Tennis, stop alle misure anti-Covid negli Stati Uniti: Novak Djokovic potrà giocare gli US Open - - marc_bottle : @repubblica Il numero uno è, a oggi, Novak Djokovic. L'informazione, quella seria. - min_lyd : Avrete ormai capito che questo account è gestito da Novak Djokovic -

... a familiari e amici, nonché a numerose star del tennis che lo hanno conosciuto da vicino, come John McEnroe, Bjorn Borg,, Mats Wilander and Michael Stich, per scoprire qualcosa di più ...... che aveva comunque annunciato di non pone alcun veto per una misura considerata in linea con quella che è ormai la situazione attuale nel paese, farà sì chepotrà prendere parte ai ...non ha potuto mettere piede negli Stati Uniti per via delle vecchie grane relative al mancato vaccino contro il Covid - 19. Rafael Nadal è fermo ai box dallo scorso gennaio a causa ...

Djokovic giocherà gli US Open: cancellate le restrizioni Covid negli Stati Uniti Sky Sport

US OPEN - Novak Djokovic tornerà a Flushing Meadows per la prima volta dal 2021, dopo che il Senato americano ha revocato tutte le misure legate alla pandemia. Il 22 volte campione Slam ha saltato i ...Novak Djokovic non ha potuto mettere piede negli Stati Uniti per via delle vecchie grane relative al mancato vaccino contro il Covid-19. Rafael Nadal è fermo ai box dallo scorso gennaio a causa dello ...