Notiziario | palle inattive e tiri in porta

Leggi su seriea24

(Di venerdì 31 marzo 2023) Prosegue al Picchio Village la preparazione dei bianconeri, che sabato ospiteranno il Brescia nella 31^ giornata di campionato (calcio d’inizio alle ore 14 al Del Duca). Questa mattina il gruppo ha svolto riscaldamento tattico, frequenza e mobilità. A seguire la squadra, divisa in due, è stata impegnata, alternandosi, in una serie die in cross ein. Domani alle 10:30 è fissata la rifinitura al Picchio Village a porte chiuse. Fonte articolo e foto: www.ascolicalcio1898.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.