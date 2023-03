Norvegia, valanghe travolgono turisti: 4 morti. C’è anche un italiano. Un altro connazionale è grave (Di venerdì 31 marzo 2023) Quattro persone sono morte nel nord della Norvegia, a causa di quattro valanghe. Coinvolto anche un gruppo di cinque italiani: uno di loro è morto, iporta il sito Aftenposten citando la polizia, mentre altri due sono rimasti feriti, uno gravemente mentre gli altri sono illesi. Il gruppo si trovava sul picco Kavringtinden, una montagna di quasi 1.300 metri di altezza, meta degli escursionisti. Oggi, nella regione – riferiscono i media – si sono registrate valanghe anche in altre tre zone del Nord-Troms, con un bilancio complessivo di quattro morti. Nella località di Reinoya, una piccola isola nel Nord-Troms di circa 300 abitanti, une in tutto sono morte quattro persone. Una valanga ha investito una fattoria, trascinandola in mare. In acqua sono stati trovati ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 31 marzo 2023) Quattro persone sono morte nel nord della, a causa di quattro. Coinvoltoun gruppo di cinque italiani: uno di loro è morto, iporta il sito Aftenposten citando la polizia, mentre altri due sono rimasti feriti, unomente mentre gli altri sono illesi. Il gruppo si trovava sul picco Kavringtinden, una montagna di quasi 1.300 metri di altezza, meta degli escursionisti. Oggi, nella regione – riferiscono i media – si sono registratein altre tre zone del Nord-Troms, con un bilancio complessivo di quattro. Nella località di Reinoya, una piccola isola nel Nord-Troms di circa 300 abitanti, une in tutto sono morte quattro persone. Una valanga ha investito una fattoria, trascinandola in mare. In acqua sono stati trovati ...

