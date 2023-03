Norvegia, valanga travolge gruppo di escursionisti italiani: un morto - Serie di slavine nel Paese, altre tre vittime (Di venerdì 31 marzo 2023) Le altre valanghe Nella località di Reinoya, una piccola isola nel Nord - Troms di circa 300 abitanti, una valanga ha investito una fattoria, trascinandola in mare. In acqua sono stati trovati morti ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 31 marzo 2023) Levalanghe Nella località di Reinoya, una piccola isola nel Nord - Troms di circa 300 abitanti, unaha investito una fattoria, trascinandola in mare. In acqua sono stati trovati morti ...

