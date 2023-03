Norvegia, “morto un italiano a causa di una valanga” (Di venerdì 31 marzo 2023) (Adnkronos) – Un italiano sarebbe morto in Norvegia a causa di una valanga che avrebbe colpito un gruppo di cinque nostri connazionali. Lo riporta il sito del quotidiano locale Aftenposten, precisando che la valanga si è staccata dal monte Kavringtinden, molto popolare per le escursioni e situato vicino al villaggio di Lyngen. Secondo il quotidiano, un altro italiano sarebbe gravemente ferito e un terzo averebbe riportato ferite moderate, mentre gli ultimi due sarebbero illesi. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 31 marzo 2023) (Adnkronos) – Unsarebbeindi unache avrebbe colpito un gruppo di cinque nostri connazionali. Lo riporta il sito del quotidiano locale Aftenposten, precisando che lasi è staccata dal monte Kavringtinden, molto popolare per le escursioni e situato vicino al villaggio di Lyngen. Secondo il quotidiano, un altrosarebbe gravemente ferito e un terzo averebbe riportato ferite moderate, mentre gli ultimi due sarebbero illesi. L'articolo proviene da Italia Sera.

