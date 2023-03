"Non voleva essere musulmana". Chi era Saman secondo l'assistente sociale (Di venerdì 31 marzo 2023) I testimoni al processo per l'omicidio di Saman Abbas hanno raccontato i giorni precedenti alla scomparsa della giovane, avvenuta tra il 30 aprile e l'1 maggio 2021. Ecco chi voleva essere la ragazza uccisa Leggi su ilgiornale (Di venerdì 31 marzo 2023) I testimoni al processo per l'omicidio diAbbas hanno raccontato i giorni precedenti alla scomparsa della giovane, avvenuta tra il 30 aprile e l'1 maggio 2021. Ecco chila ragazza uccisa

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : #Salvini non voleva vedersi rovinare la festa. L’approvazione del Codice degli appalti era il suo primo vero risult… - fattoquotidiano : Alla Camera il #Pd si astiene sulla mozione del #M5S che voleva vietare ai parlamentari di ricevere soldi da Stati… - fattoquotidiano : Voleva prendere le redini della leadership diplomatica sull'#Ucraina. Peccato che, a un mese dalla conferenza, i pr… - IlMattinoFoggia : Voleva che andassero a Lui perché i bambini non si chiedono 'chi è', ma di cosa ha bisogno: l'umanità che abbiamo d… - Lucia41194788 : @Giudiiiiiiiiii @gq_gianni Ma ti sembra normale uno che si atteggia così come un minchione . Quando sei in politica… -