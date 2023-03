“Non vincono Oriana e Nikita”. GF Vip 7, soffiata dal super informato: “È una roba sui social” (Di venerdì 31 marzo 2023) Importante notizia al GF Vip 7 su uno dei concorrenti del programma. A sganciare la bomba è stato Fabrizio Corona, che ha deciso di intervenire sul reality show e sul concorrente nelle scorse ore con un annuncio fatto su Telegram. Tutti hanno scoperto cosa ha voluto dire sul questo inquilino della casa, che ovviamente non sa ancora niente e non lo verrà a sapere fino alla finale del 3 aprile. Ma il pubblico invece lo ha già saputo e questo potrebbe cambiare tutto, ad appena tre giorni di distanza dall’ultimo atto. Ma al GF Vip 7 si è parlato anche di altro, non soltanto dunque per le dichiarazioni di Fabrizio Corona. Mentre tutti i protagonisti rimanenti del GF Vip 7 erano intenti a dare vita al GF Vip Radio, Giaele De Donà si è rivolta ad Edoardo Tavassi e agli altri e, parlando di Nikita Pelizon ha domandato: “Chi vuole fare le domande a ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 31 marzo 2023) Importante notizia al GF Vip 7 su uno dei concorrenti del programma. A sganciare la bomba è stato Fabrizio Corona, che ha deciso di intervenire sul reality show e sul concorrente nelle scorse ore con un annuncio fatto su Telegram. Tutti hanno scoperto cosa ha voluto dire sul questo inquilino della casa, che ovviamente non sa ancora niente e non lo verrà a sapere fino alla finale del 3 aprile. Ma il pubblico invece lo ha già saputo e questo potrebbe cambiare tutto, ad appena tre giorni di distanza dall’ultimo atto. Ma al GF Vip 7 si è parlato anche di altro, non soltanto dunque per le dichiarazioni di Fabrizio Corona. Mentre tutti i protagonisti rimanenti del GF Vip 7 erano intenti a dare vita al GF Vip Radio, Giaele De Donà si è rivolta ad Edoardo Tavassi e agli altri e, parlando diPelizon ha domandato: “Chi vuole fare le domande a ...

