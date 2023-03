Non solo Piano Mattei, il governo Meloni punta forte sulla dorsale balcanica (Di venerdì 31 marzo 2023) Quando il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni a proposito dei Balcani osserva che “la nostra presenza è storica, noi l’abbiamo rinnovata”, sottolinea un’evidenza geopolitica su cui a quelle latitudini c’è stata da sempre una convergenza valoriale d’insieme, ma che spesso è mancata nel cosiddetto “ultimo miglio”. L’occasione rappresentata dall’esigenza dell’allargamento Ue, dal cambio di paradigma dettato della guerra in Ucraina e dalla luce verde sull’accordo tra Serbia e Kosovo, possono paradossalmente costituire l’anello mancante dell’intera questione, che proprio in virtù del nuovo piglio italiano si può tradurre in risultati concreti. A questo proposito spicca la Riunione Ministeriale sui Balcani Occidentali, presieduta dal ministro Antonio Tajani, che si terrà a Roma lunedì prossimo con l’obiettivo di dare densità al ruolo da protagonista dell’Italia nei ... Leggi su formiche (Di venerdì 31 marzo 2023) Quando il Presidente del Consiglio Giorgiaa proposito dei Balcani osserva che “la nostra presenza è storica, noi l’abbiamo rinnovata”, sottolinea un’evidenza geopolitica su cui a quelle latitudini c’è stata da sempre una convergenza valoriale d’insieme, ma che spesso è mancata nel cosiddetto “ultimo miglio”. L’occasione rappresentata dall’esigenza dell’allargamento Ue, dal cambio di paradigma dettato della guerra in Ucraina e dalla luce verde sull’accordo tra Serbia e Kosovo, possono paradossalmente costituire l’anello mancante dell’intera questione, che proprio in virtù del nuovo piglio italiano si può tradurre in risultati concreti. A questo proposito spicca la Riunione Ministeriale sui Balcani Occidentali, presieduta dal ministro Antonio Tajani, che si terrà a Roma lunedì prossimo con l’obiettivo di dare densità al ruolo da protagonista dell’Italia nei ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZanAlessandro : Il Parlamento Europeo ha appena condannato il governo Meloni per lo stop alle registrazioni dei figli di coppie del… - lauraboldrini : Il #ParlamentoEuropeo ha confermato quello che diciamo da tempo: i figli e le figlie delle #famigliearcobaleno non… - GavinoSanna1967 : Uno dei migliori modi per trasformare le masse in criceti individualisti, controllabili e focalizzati solo sul quot… - bebeeeinveneto : @GrandeFratello E c'è bisogno di chiederlo? Ovviamente questi due criminali????? I preferiti non solo di Marzo, nè… - StefanoCalamos3 : @Frances70136555 @MoglieMostra Tu non sei vecchia...sei solo bella da morire -