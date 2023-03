Non solo eReader, ma anche rilanci sui social: gli ultimi dati dal mondo dell’editoria digitale (Di venerdì 31 marzo 2023) Nel mondo dell’editoria digitale sono accaduti due fatti che mi sembra opportuno evidenziare: AIE-Associazione Italiana Editori ha sottolineato l’importanza dei social nella vendita dei libri, Rakuten Kobo ha evidenziato i principali vantaggi degli ebook. Iniziamo con AIE che ha lanciato i “venerdì dei social”, un appuntamento mensile per la formazione degli editori. social network e TikTok in particolare continuano a dettare legge anche in questo inizio 2023 nella classifica dei libri più venduti in Italia. Secondo i dati Nielsen, tre nei primi dieci titoli sono stati spinti dai social. Al terzo posto troviamo il romance di Tillie Cole, Dammi mille baci (Always Publishing), che si è imposto proprio su TikTok in tutto il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 31 marzo 2023) Nelsono accaduti due fatti che mi sembra opportuno evidenziare: AIE-Associazione Italiana Editori ha sottolineato l’importanza deinella vendita dei libri, Rakuten Kobo ha evidenziato i principali vantaggi degli ebook. Iniziamo con AIE che ha lanciato i “venerdì dei”, un appuntamento mensile per la formazione degli editori.network e TikTok in particolare continuano a dettare leggein questo inizio 2023 nella classifica dei libri più venduti in Italia. Secondo iNielsen, tre nei primi dieci titoli sono stati spinti dai. Al terzo posto troviamo il romance di Tillie Cole, Dammi mille baci (Always Publishing), che si è imposto proprio su TikTok in tutto il ...

