Non riesci ad inviare messaggi su Whatsapp? Ecco cosa puoi fare per risolvere (Di venerdì 31 marzo 2023) TecnoAndroid.it Whatsapp è una delle app più scaricate al mondo. Ma come tutte le app, non è immune ai problemi e ai bug. Se stai riscontrado un disservizio infatti, ci sono alcune cose che puoi fare per cercare di far funzionare di nuovo tutto. Controlla la tua connessione dati Whatsapp si basa su Internet per funzionare, quindi avrai bisogno di una connessione dati o Wi-Fi attiva per usarlo. Se l’app non si connette sul tuo dispositivo, inizia controllando se sei connesso a Internet. puoi confermarlo rapidamente aprendo un’altra app che richiede Internet, come Netflix o YouTube, o avviando il browser web e aprendo un sito. Controlla Down Detector Se hai confermato che Internet non è il problema ma Whatsapp continua a non funzionare, dovresti verificare la presenza di problemi ... Leggi su tecnoandroid (Di venerdì 31 marzo 2023) TecnoAndroid.itè una delle app più scaricate al mondo. Ma come tutte le app, non è immune ai problemi e ai bug. Se stai riscontrado un disservizio infatti, ci sono alcune cose cheper cercare di far funzionare di nuovo tutto. Controlla la tua connessione datisi basa su Internet per funzionare, quindi avrai bisogno di una connessione dati o Wi-Fi attiva per usarlo. Se l’app non si connette sul tuo dispositivo, inizia controllando se sei connesso a Internet.confermarlo rapidamente aprendo un’altra app che richiede Internet, come Netflix o YouTube, o avviando il browser web e aprendo un sito. Controlla Down Detector Se hai confermato che Internet non è il problema macontinua a non funzionare, dovresti verificare la presenza di problemi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rubio_chef : “Non c’entra niente l’elefante nella stanza”. Come riesci a non farti schifo #FrancescaMannocchi, a sghignazzare su… - tecnoandroidit : Non riesci ad inviare messaggi su Whatsapp? Ecco cosa puoi fare per risolvere - - giada_online : @Salvato43042367 @salvatorebrizzi Il fatto é che lo stare sulle emozioni e vivere nella presenza é difficilissimo,… - elisa_quattrini : RT @sauro_brunacci: #seidisblab quando non riesci a seguire tutti i tweet dei tuoi colleghi #sblab23 #scritturebrevi - GiuliettaTardia : RT @Nonsoch77507662: “L’amore è quando non riesci a dormire perché finalmente la realtà è migliore dei tuoi sogni.” Tanti auguri amori nos… -