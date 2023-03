Non possiamo più sottovalutare i rischi dell'Intelligenza Artificiale (Di venerdì 31 marzo 2023) Dall'entusiasmo alla paura in poco più di trenta giorni. È lo strano effetto che fa l'Intelligenza Artificiale generativa, quella alla portata di (quasi) tutti, che consente di ottenere testi e immagini in pochi attimi a fronte di specifiche richieste testuali. L'enorme mole di dati su cui si basano i Large Language Model - i grandi modelli linguistici addestrati per rispondere a qualsiasi domanda in maniera dettagliata, sia testualmente, sia visivamente, in relazione alla precisione del prompt originario (la domanda iniziale) - hanno limiti evidenti e ben delineati, poiché possono replicare su fatti accaduti in passato ma non quelli futuri. Non hanno capacità di analisi e anche per questo Chat-GPT e soci talvolta inventano laddove non arrivano con la conoscenza. Il discorso cambia con il tempo, che permette ai ricercatori di ampliare ... Leggi su panorama (Di venerdì 31 marzo 2023) Dall'entusiasmo alla paura in poco più di trenta giorni. È lo strano effetto che fa l'generativa, quella alla portata di (quasi) tutti, che consente di ottenere testi e immagini in pochi attimi a fronte di specifiche richieste testuali. L'enorme mole di dati su cui si basano i Large Language Model - i grandi moi linguistici addestrati per rispondere a qualsiasi domanda in maniera dettagliata, sia testualmente, sia visivamente, in relazione alla precisione del prompt originario (la domanda iniziale) - hanno limiti evidenti e ben delineati, poiché possono replicare su fatti accaduti in passato ma non quelli futuri. Non hanno capacità di analisi e anche per questo Chat-GPT e soci talvolta inventano laddove non arrivano con la conoscenza. Il discorso cambia con il tempo, che permette ai ricercatori di ampliare ...

