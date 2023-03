“Non mi lavo le mani dopo essere andata in bagno. Se ho ospiti e vado a fare pipì, apro il lavandino e fingo”: la confessione choc dell’influencer (Di venerdì 31 marzo 2023) La TikToker statunitense Sophia Shatterson ha deciso di fare “coming out”, parlando di un argomento a suo dire ‘scomodo’, una pratica che molti considerano poco igienica se non addirittura disgustosa. “Ho intenzione di espormi perché so che è una cosa strana e non so se altre persone lo facciano: dopo aver fatto la pipì non mi lavo sempre le mani, soprattutto quando sono a casa mia”, confessa l’influencer. “So come fare pipì in un modo che non mi crei problemi”. Per evitare di essere ‘beccata’, Sophia ha messo in atto una strategia, che ha tenuto a condividere con i suoi follower:” Se ho degli ospiti e vado a fare pipì, apro il lavandino e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 31 marzo 2023) La TikToker statunitense Sophia Shatterson ha deciso di“coming out”, parlando di un argomento a suo dire ‘scomodo’, una pratica che molti considerano poco igienica se non addirittura disgustosa. “Ho intenzione di espormi perché so che è una cosa strana e non so se altre persone lo facciano:aver fatto lanon misempre le, soprattutto quando sono a casa mia”, confessa l’influencer. “So comein un modo che non mi crei problemi”. Per evitare di‘beccata’, Sophia ha messo in atto una strategia, che ha tenuto a condividere con i suoi follower:” Se ho degliile ...

