“Non mi lavo le mani dopo essere andata in bagno”: la vip fa questo annuncio e si scatena una bufera sui social (Di venerdì 31 marzo 2023) social. Il tema dell’igiene personale è sempre stato importante, ma è diventato ancora più rilevante durante la pandemia di COVID-19. In particolare, il lavaggio delle mani è stato raccomandato come una delle principali misure per prevenire la diffusione del virus. Tuttavia, sembra che ci siano ancora persone che non seguono questa pratica basilare. Stiamo parlando della tiktoker statunitense, Sophia Shatterson. Leggi anche: “La mamma sta male”, bambino chiama il vicino di casa per aiuto: la scoperta è sconvolgente Leggi anche: Si sposano e fanno 3 figli, ma dopo 10 anni la terribile scoperta “Non mi lavo le mani dopo essere andata in bagno” Sophia Shatterson, una tiktoker statunitense, ha recentemente pubblicato un video ... Leggi su tvzap (Di venerdì 31 marzo 2023). Il tema dell’igiene personale è sempre stato importante, ma è diventato ancora più rilevante durante la pandemia di COVID-19. In particolare, il lavaggio delleè stato raccomandato come una delle principali misure per prevenire la diffusione del virus. Tuttavia, sembra che ci siano ancora persone che non seguono questa pratica basilare. Stiamo parlando della tiktoker statunitense, Sophia Shatterson. Leggi anche: “La mamma sta male”, bambino chiama il vicino di casa per aiuto: la scoperta è sconvolgente Leggi anche: Si sposano e fanno 3 figli, ma10 anni la terribile scoperta “Non milein” Sophia Shatterson, una tiktoker statunitense, ha recentemente pubblicato un video ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... poerabischera : @taemeupp Ogni 3 giorni, anche se devo stare il terzo giorno coi capelli di merda ma se li lavo più spesso si sporc… - aarthurdyes : @taemeupp Se sono a casa senza impegni la cosa migliore sarebbe 2 volte a settimana perché più li lavo e più si ing… - Lella491 : @tilde03_ Io col cacchio! dopo 5 mesi che lo supporto,lo difendo ,lavo i piatti a posto suo, djsponibile in tutto c… - francy0_1 : @matteopavann Infatti non me le lavo mai hahaha - Pako24719247 : @OfficinaDiMarK Eh io non stiro.. lavo stendo ed indosso -