"Non me ne frega niente! Io sono l'Italia": migranti, Corrado Formigli fuori controllo (Di venerdì 31 marzo 2023) Aria surriscaldata ieri sera a Piazza Pulita (La7) dove Corrado Formigli ha dedicato ampio spazio della puntata al tema della gestione dei migranti. In collegamento da casa Francesco Specchia ha fatto notare al conduttore e ai suoi ospiti (Laura Boldrini, Cristian Raimo e Italo Bocchino) che Malta ha accolto solo un migrante a fronte degli oltre ventimila salvati dall'Italia. Tanto è bastato per veder accendersi Formigli. "Non me ne frega niente di Malta", ha sbottato il conduttore. "Io mi vergognerei di essere Malta! Io sono l'Italia", dice a Specchia. "Abbi pazienza, ma a me che me ne frega?". "Noi andiamo sui cacciabombardieri a fare i coretti, andiamo a gonfiare il petto dicendo che siamo il settimo Paese al mondo", ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 31 marzo 2023) Aria surriscaldata ieri sera a Piazza Pulita (La7) doveha dedicato ampio spazio della puntata al tema della gestione dei. In collegamento da casa Francesco Specchia ha fatto notare al conduttore e ai suoi ospiti (Laura Boldrini, Cristian Raimo e Italo Bocchino) che Malta ha accolto solo un migrante a fronte degli oltre ventimila salvati dall'. Tanto è bastato per veder accendersi. "Non me neniente di Malta", ha sbottato il conduttore. "Io mi vergognerei di essere Malta! Iol'", dice a Specchia. "Abbi pazienza, ma a me che me ne?". "Noi andiamo sui cacciabombardieri a fare i coretti, andiamo a gonfiare il petto dicendo che siamo il settimo Paese al mondo", ...

