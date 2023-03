Non litighiamo più: il nuovo singolo di Rocco Hunt (Di venerdì 31 marzo 2023) Irresistibile, poetico e contemporaneo. Rocco Hunt torna il 31 marzo in radio e sulle piattaforme digitali con il nuovo singolo “Non litighiamo più”, firmato dallo stesso Rocco con Paolo Antonacci e Davide Simonetta che lo ha anche prodotto. Con un susseguirsi di immagini evocative di spaccati di vita vissuta, accompagnate da un sound fresco e travolgente, il brano racconta un amore forte, solido, che a ogni litigio, ripicca o caduta torna in piedi più forte di prima. “Non si fa pace con i missili”, recita più volte il testo, una frase che in questo periodo storico può facilmente assumere un significato più universale. Con “Non litighiamo più” Rocco Hunt si muove artisticamente tra il presente e le sue origini di poeta urbano che lo ... Leggi su zon (Di venerdì 31 marzo 2023) Irresistibile, poetico e contemporaneo.torna il 31 marzo in radio e sulle piattaforme digitali con il“Nonpiù”, firmato dallo stessocon Paolo Antonacci e Davide Simonetta che lo ha anche prodotto. Con un susseguirsi di immagini evocative di spaccati di vita vissuta, accompagnate da un sound fresco e travolgente, il brano racconta un amore forte, solido, che a ogni litigio, ripicca o caduta torna in piedi più forte di prima. “Non si fa pace con i missili”, recita più volte il testo, una frase che in questo periodo storico può facilmente assumere un significato più universale. Con “Nonpiù”si muove artisticamente tra il presente e le sue origini di poeta urbano che lo ...

