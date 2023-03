Non funziona Instagram al meglio oggi 31 marzo per pagina al momento non disponibile (Di venerdì 31 marzo 2023) Purtroppo a diversi utenti non funziona Instagram oggi 31 marzo, per alcuni problemi specifici interni al noto social network di Meta. Chiariamo subito che non si tratta di un down diffuso ma, piuttosto, di anomalie registrate dalle prime ore di questa mattinata e abbastanza fastidiose perché peggiorano decisamente l’esperienza di navigazione tra profili e contenuti vari. L’errore più frequente attualmente è quello che annuncia come una pagina non sia al momento non disponibile. Il sito Downdetector segnala una prima impennata della curva dei problemi odierni intorno alle ore 7 odierne. Come già accennato, il social continua ad essere fruibile in molte sue parti e non si verificano problemi di autenticazione come capitato invece in molti altri casi. Se non ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 31 marzo 2023) Purtroppo a diversi utenti non31, per alcuni problemi specifici interni al noto social network di Meta. Chiariamo subito che non si tratta di un down diffuso ma, piuttosto, di anomalie registrate dalle prime ore di questa mattinata e abbastanza fastidiose perché peggiorano decisamente l’esperienza di navigazione tra profili e contenuti vari. L’errore più frequente attualmente è quello che annuncia come unanon sia alnon. Il sito Downdetector segnala una prima impennata della curva dei problemi odierni intorno alle ore 7 odierne. Come già accennato, il social continua ad essere fruibile in molte sue parti e non si verificano problemi di autenticazione come capitato invece in molti altri casi. Se non ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilfoglio_it : La Brexit non funziona: l'economia inglese ha perso il 4 per cento - ScaltritiLab : Oggi ci sono circa 400.000 persone (sane) che stanno partecipando a studi per capire se la diagnosi precoce di canc… - il_cappellini : Quindi Travaglio dice in un colpo solo due menzogne. La prima è spacciare per fake la notizia della causale 'sentim… - vam237 : @massimozampini Con tutto il Rispetto… quando presenteranno PATTEGGIAMENTO riuscirà a scrivere ancora di Complotti… - seleniahogws : io che mi ritrovo a studiare in questo posto carino però sto morendo di fame e c’è il bar ma mi vergogno ad andare… -