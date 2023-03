Nomine Rai ancora in alto mare

(Di venerdì 31 marzo 2023) Sembrava semplicemente questione di tempo. E invece sulleRai è possibile che i tempi pian piano si dilatino. Non bisogna infatti semplicemente attendere che il consiglio di amministrazione, oggi guidato da Carlo Fuortes, approvino il bilancio entro il mese di aprile. Ma bisognerà anche risolvere alcune piccole (grandi) questioni interne alla maggioranza. Meloni punta al cappotto nelle direzioni chiave. Salvini come Ad della Rai Ciannamea. A Forza Italia le briciole A quanto pare, infatti, il balletto in corso sulledei direttori di testata e di genere nasce soprattutto per via di un “bilanciamento di potere” tutto interno alla maggioranza. E, soprattutto, tra Lega e Fratelli d’Italia. Con il partito di Silvio Berlusconi preso soprattutto da una pesante riorganizzazione interna, sono appunto Giorgia Meloni e Matteo Salvini i principali ...

...salute del 'capo' 86enne proprio ora che il partito sta vivendo una nuova fase dopo le nuove... Visto che il risiko delle Commissioni, legato a doppio filo con la partita sulla Vigilanza, ...Fabio Fazio verso il rinnovo del contratto. Ma Serena Bortone perde il pomeriggio di Rai1 Le grandi manovre sono in corso in vista del cambio al vertice dellaprevisto per fin aprile. Le, prima con Roberto Sergio e Giampaolo Rossi , i palinsesti, subito dopo. E a gestire le conduzioni del prossimo anno, il vero piatto forte del menù, sarà, come ...Le nuove. Nel frattempo, sono molti i nomi che potrebbero far parte della nuova. L'amministratore delegato Carlo Fuortes ha infatti in programma un incontro con la premier Meloni alla ...

Tra poche settimane alla Rai non ci sarà posto che per i meloniani ... Tra poco Carlo Fuortes verrà accompagnato alla porta, non appena si sbloccherà la nomina per la sovrintendenza della Scala e con ...Tra ascolti deludenti e pressioni dai partiti di maggioranza, il posto di Serena Bortone sarebbe a forte rischio. Fabio Fazio, invece, corre verso il rinnovo ...