No, questo non è un deputato che sniffa una sostanza al Parlamento europeo (Di venerdì 31 marzo 2023) Il 31 marzo 2023 la redazione di Facta.news ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare un video pubblicato su Facebook. Nel filmato si vede un uomo in giacca e cravatta mentre sniffa una sostanza dalla sua mano. Il video è stato rilanciato su Twitter con questo commento: «Che bello tirare la cocaina al Parlamento europeo, e ride pure!». questo contenuto è fuorviante e il tweet veicola una notizia falsa. Andiamo con ordine. Innanzitutto l’uomo nel video non è un parlamentare europeo e non si trova nell’aula del Parlamento europeo a Strasburgo, in Francia.L’uomo è in realtà Jens Maier, ex deputato del partito di estrema destra Alternative für Deutschland (Afd) al Bundestag, il ... Leggi su facta.news (Di venerdì 31 marzo 2023) Il 31 marzo 2023 la redazione di Facta.news ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare un video pubblicato su Facebook. Nel filmato si vede un uomo in giacca e cravatta mentreunadalla sua mano. Il video è stato rilanciato su Twitter concommento: «Che bello tirare la cocaina al, e ride pure!».contenuto è fuorviante e il tweet veicola una notizia falsa. Andiamo con ordine. Innanzitutto l’uomo nel video non è un parlamentaree non si trova nell’aula dela Strasburgo, in Francia.L’uomo è in realtà Jens Maier, exdel partito di estrema destra Alternative für Deutschland (Afd) al Bundestag, il ...

