No! La Russia non ha colpito un base segreta NATO in Ucraina uccidendo 40 persone (Di venerdì 31 marzo 2023) Circola la foto di un luogo in fiamme, apparentemente appena bombardato, dove si ritiene sia situato un bunker con all'interno un centro di comando della NATO in Ucraina. Un bunker sotterraneo segreto posto a 120 metri di profondità dove sarebbero ospitati ufficiali e consiglieri dell'alleanza atlantica. La presunta rappresaglia russa avrebbe causato diversi decessi, dei quali sarebbero stati recuperati appena 40 cadaveri dalle macerie. Non si trova alcun riscontro tra i media russi, mentre la presunta notizia circola solo attraverso account social anonimi e da canali Telegram. La foto utilizzata, e non solo quella, sono del tutto decontestualizzate. La fonte è un sito greco, con un articolo datato. Per chi ha fretta La fantomatica notizia circola attraverso i canali social di account e canali filorussi. Nessun media ufficiale russo riporta ...

