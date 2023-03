No al cessate il fuoco: Kiev e Mosca d'accordo, ma per proseguire la guerra (Di venerdì 31 marzo 2023) Kiev e Mosca per una volta sono d'accordo: no al cessate il fuoco. "Qualsiasi cessate il fuoco implicherà il diritto della Russia di rimanere nei territori occupati. Questo è totalmente inammissibile". Leggi su globalist (Di venerdì 31 marzo 2023)per una volta sono d': no alil. "Qualsiasiilimplicherà il diritto della Russia di rimanere nei territori occupati. Questo è totalmente inammissibile".

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... _Nico_Piro_ : Cessate il fuoco. Leggete l’Appello di Mario Primicerio per fermare la strage della guerra in Ucraina - ?… - fattoquotidiano : Ucraina, la diretta – Lukashenko: “Serve un immediato cessate il fuoco, la controffensiva di Kiev minerebbe la pace” - MEcosocialista : RT @fattoquotidiano: Ucraina, la diretta – Lukashenko: “Serve un immediato cessate il fuoco, la controffensiva di Kiev minerebbe la pace” h… - SimonettaCom : RT @_Nico_Piro_: Cessate il fuoco. Leggete l’Appello di Mario Primicerio per fermare la strage della guerra in Ucraina - ?@cittanuova_it?… - col_luka : RT @NonaMikhelidze: In un'intervista con il media russo RVTI, il viceministro degli Esteri russo Mikhail Galuzin ha esposto le condizioni c… -