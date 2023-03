Nino Simeone: "Festa scudetto a numero chiuso idea non praticabile" (Di venerdì 31 marzo 2023) Nino Simeone, presidente della commissione infrastrutture del Comune di Napoli, è intervenuto a Onda Web Radio, durante "Onda Azzurra", queste le sue parole: "L'idea della Festa a Piazza del Plebiscito a numero chiuso non mi sembra praticabile. Penso che saranno mesi di Festa per il tricolore azzurro, ma dobbiamo organizzarci bene perchè in tanti arriveranno a via Toledo, sul lungomare ed al Plebiscito. Ci saranno milioni di persone che verranno nella nostra città, prevalga il buon senso e la civiltà dei napoletani. Garantire sempre ordine pubblico, questa è la nostra priorità. Ci sarà una tavola rotonda tra sindaco, prefettura, polizia, protezione civile, perchè non dobbiamo dimenticare le periferie come Scampia, San Giovanni a Teduccio, ... Leggi su terzotemponapoli (Di venerdì 31 marzo 2023), presidente della commissione infrastrutture del Comune di Napoli, è intervenuto a Onda Web Radio, durante "Onda Azzurra", queste le sue parole: "L'dellaa Piazza del Plebiscito anon mi sembra. Penso che saranno mesi diper il tricolore azzurro, ma dobbiamo organizzarci bene perchè in tanti arriveranno a via Toledo, sul lungomare ed al Plebiscito. Ci saranno milioni di persone che verranno nella nostra città, prevalga il buon senso e la civiltà dei napoletani. Garantire sempre ordine pubblico, questa è la nostra priorità. Ci sarà una tavola rotonda tra sindaco, prefettura, polizia, protezione civile, perchè non dobbiamo dimenticare le periferie come Scampia, San Giovanni a Teduccio, ...

