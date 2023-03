Niente biglietti agli olandesi per Roma - Feyenoord (Di venerdì 31 marzo 2023) A quanto si apprende, il viceprefetto vicario di Roma, Raffaela Moscarella, ha convocato per domani una riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica all'esito della quale, in ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 31 marzo 2023) A quanto si apprende, il viceprefetto vicario di, Raffaela Moscarella, ha convocato per domani una riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica all'esito della quale, in ...

