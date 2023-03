Nicole Murgia ripercorre i momenti più belli del suo GFVip e ringrazia i fan per il prezioso gesto (Di venerdì 31 marzo 2023) Nicole Murgia ripercorre i momenti più belli vissuti al Grande Fratello Vip e ringrazia i fan per il gesto: le sue parole Nicole Murgia è stata una delle concorrenti della settima edizione del Grande Fratello Vip. La gieffina nel corso della sua avventura nella Casa più spiata d’Italia ha ammaliato intere generazioni con la sua dolcezza. La sua avventura si è conclusa poche settimane fa, ma in moltissimi l’hanno sostenuta e supportata fino alla fine. La Murgia è tornata alla sua routine quotidiana e intanto è già pronta a sorprendere i propri fan lavorando senza sosta su nuovi ed importanti progetti. Leggi anche –> Rosalinda Cannavò appoggia l’iniziativa solidale lanciata da Giulia Salemi Le parole dell’ex ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 31 marzo 2023)piùvissuti al Grande Fratello Vip ei fan per il: le sue paroleè stata una delle concorrenti della settima edizione del Grande Fratello Vip. La gieffina nel corso della sua avventura nella Casa più spiata d’Italia ha ammaliato intere generazioni con la sua dolcezza. La sua avventura si è conclusa poche settimane fa, ma in moltissimi l’hanno sostenuta e supportata fino alla fine. Laè tornata alla sua routine quotidiana e intanto è già pronta a sorprendere i propri fan lavorando senza sosta su nuovi ed importanti progetti. Leggi anche –> Rosalinda Cannavò appoggia l’iniziativa solidale lanciata da Giulia Salemi Le parole dell’ex ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Spettegulesss1 : RT @Spettegulesss1: Posso capire Oriana, ma Nicole Murgia appena entrata la vedo interessata un'pò a tutti gli uomini. #gfvip #luca #onesti… - Caterinaaaa00 : RT @alzastovolume: Riccardo Fogli ?? Madonna Nicole Murgia ?? Dio Non ci facciamo mancare nulla in questa edizione. Comunque quella di Riccar… - Pensierogossip : Nicole Murgia verso uomini e donne? Leggi tutto su - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Antonella Fiordelisi: 'Spero vinca Nikita, Nicole Murgia? E' Edoardo che non vuole più rapport… - margi75_ : RT @U111999777: #ORIANA ALLA #MURGIA: 'A ME PIACE #ONESTINI' Della serie: 'tu tieniti pure #Daniele, che io mi prendo #Onestini.' Questo… -