Netflix vorrebbe lanciare dei giochi per la TV

Leggi su tecnoandroid

(Di venerdì 31 marzo 2023) TecnoAndroid.it Secondo le ultime indiscrezioni, il colosso di contenuti in streamingstarebbe lavorando ad una nuova funzionalità che permetterebbe di giocare vari titoli sulle Smart TV. Vi starete chiedendo come farete a giocare senza gamepad…ha pensato anche a quello. Potrete infatti utilizzare il vostro Apple iPhone. Scopriamo insieme tutti i dettagli.vuoleun gioco per TV Ormai è passato poco più di un anno dal lancio diGames, con l’idea di offrire nuove forme di intrattenimento agli abbonati.riferisce che idisponibili finora sono 50, altri 40 sono in arrivo entro la fine dell’anno e 70 sono in fase di sviluppo con suoi partner. Bloomberg riferisce che da codice presente nell’app ...