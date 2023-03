Netflix aprile 2023 | tutte le esclusive del mese

Leggi su termometropolitico

(Di venerdì 31 marzo 2023) Sarà un belricco di novità per la piattaforma che ha rivoluzionato il mondo dello streaming.ci porta dei contenuti per tutti i gusti, dall’anime cult come “Le bizzarre avventure di JoJo”, fino al fantasy maturo di Sweet Tooth – che torna con una attesissima seconda stagione -. Nel mezzo, tante commedie, film drammatici e documentari, tra cui “American Manhunt: The Boston Marathon Bombing”. Di seguito, leper ildi. After 2 (1) Jojo’s Bizarre Adventure: Diamond is Unbreakable (1) Lewis Capaldi: How I’m Feeling Now (5) Beef, lo scontro (06) Transatlantic (07) Chupa (07 ...