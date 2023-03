“Nessun condono fiscale”: cosa ha detto oggi Meloni – Video (Di venerdì 31 marzo 2023) (Adnkronos) – Nessun condono fiscale. Il premier Giorgia Meloni, in un Video pubblicato su Facebook, illustra il contenuto dell’ultimo decreto approvato. “c’è anche una norma che proroga i termini per regolarizzare la propria posizione a chi ha un contenzioso”, ricorda la premier. “C’è una norma che adegua alla nostra tregua fiscale le norme penali, si è fatta molta confusione, l’opposizione dice che abbiamo introdotto un condono tributario penale, è falso, noi condoni non ne facciamo”. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 31 marzo 2023) (Adnkronos) –. Il premier Giorgia, in unpubblicato su Facebook, illustra il contenuto dell’ultimo decreto approvato. “c’è anche una norma che proroga i termini per regolarizzare la propria posizione a chi ha un contenzioso”, ricorda la premier. “C’è una norma che adegua alla nostra treguale norme penali, si è fatta molta confusione, l’opposizione dice che abbiamo introdotto untributario penale, è falso, noi condoni non ne facciamo”. L'articolo proviene da Italia Sera.

