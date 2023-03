Negata la libertà vigilata a Pistorius (Di venerdì 31 marzo 2023) A Oscar Pistorius è stata Negata la libertà vigilata: lo ha reso noto il suo avvocato. Il campione paralimpico sudafricano era stato condannato dalla Suprema Corte d'Appello di Johannesburg a tredici ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 31 marzo 2023) A Oscarè statala: lo ha reso noto il suo avvocato. Il campione paralimpico sudafricano era stato condannato dalla Suprema Corte d'Appello di Johannesburg a tredici ...

