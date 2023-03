'Ndrangheta: 6 arresti Dda tra Milano e Varese, distratti fondi per 4 milioni (2) (Di venerdì 31 marzo 2023) (Adnkronos) - Nell'articolata richiesta di misura cautelare, sono solo sei gli arresti domiciliari disposti dal gip di Milano Tiziana Gueli rispetto ai 18 richiesti dalla procura, si evidenzia come l'indagine "é stata in grado di disvelare un sodalizio criminale, promosso e organizzato da Enrico Barone classe 1969 e da Maurizio Ponzoni, finalizzato alla commissione di reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti, omessa presentazione della dichiarazione a fini Iva, indebite compensazioni, intestazione fittizia, bancarotta fraudolenta e riciclaggio, attraverso la creazione di strutture societarie, intestate a consapevoli prestanome, e utilizzate al fine di omettere sistematicamente il pagamento delle imposte e distrarre a vantaggio dei componenti il sodalizio le risorse societarie in pregiudizio dei creditori". Per ragioni di economia ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 31 marzo 2023) (Adnkronos) - Nell'articolata richiesta di misura cautelare, sono solo sei glidomiciliari disposti dal gip diTiziana Gueli rispetto ai 18 richiesti dalla procura, si evidenzia come l'indagine "é stata in grado di disvelare un sodalizio criminale, promosso e organizzato da Enrico Barone classe 1969 e da Maurizio Ponzoni, finalizzato alla commissione di reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti, omessa presentazione della dichiarazione a fini Iva, indebite compensazioni, intestazione fittizia, bancarotta fraudolenta e riciclaggio, attraverso la creazione di strutture societarie, intestate a consapevoli prestanome, e utilizzate al fine di omettere sistematicamente il pagamento delle imposte e distrarre a vantaggio dei componenti il sodalizio le risorse societarie in pregiudizio dei creditori". Per ragioni di economia ...

