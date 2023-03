Nba | Boston travolge Milwaukee | Denver crolla contro New Orleans

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rprat75 : Il mio pezzo sulle 2 partite #NBA della notte: - bball_evo : NBA ???? - Boston spazza via a domicilio i Bucks con 70 punti di Brown & Tatum. Ingram trascina i Pels ?… - Antoniomag_ : ??Jayson #Tatum questa notte: •40 punti; •8 rimbalzi; •8 triple; •+36 di +/-. La stella dei #Boston #Celtics ha segn… - Antoniomag_ : ?Sconfitta pesante dei #MilwaukeeBucks contro i #Boston #Celtics, che si sono imposti 140 a 99. I #Bucks di… - sportli26181512 : NBA, Milwaukee-Boston: testata di Thanasis Antetokounmpo a Griffin, espulso. VIDEO: Momenti di grande tensione nel… -

Al Fiserv Forum Jayson Tatum firma 40 punti, 30 per Jaylen Brown, con Milwaukee martoriata dalla linea dei tre punti (22/43 per). "Il primo posto conta relativamente, vogliamo finire alla ......regular season2022/2023 sono andati in scena nella notte italiana, in cui non ci si è comunque annoiati. Si sfidavano infatti le prime due della Eastern Conference, Milwaukee Bucks e...Tanto a poco.domina Milwaukee a domicilio nella sfida tra le due migliori squadre, record alla mano. Si aggiudica così la serie stagionale, avanti 2 - 1 nei confronti diretti, decisivi in caso di arrivo ...

L'atteso scontro diretto al vertice fra Milwaukee e Boston se lo aggiudicano abbastanza nettamente i Celtics (140-99), che rimettono nel mirino il primato a Est ma soprattutto mandano un messaggio ...Vittoria che fa rumore quella di Boston in casa di Milwaukee. Non tanto per la classifica, anche se con questo successo i Celtics riaprono ufficialmente la corsa al primo posto della Eastern ...