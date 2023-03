Nato: “ok” dalla Turchia per l’adesione della Finlandia (Di venerdì 31 marzo 2023) ll parlamento turco ha finalmente emaNato i protocolli di adesione della Finlandia alla Nato. Il parlamento ungherese lo scorso 27 marzo era stato l’ultimo a votare a favore dell’entrata di Helsinki nell’Alleanza atlantica. Il Governo turco invece si oppone ancora all’entrata della Svezia poichè accusata di ospitare ancora i terroristi curdi che dovrebbero a suoi dire essere avviati al processo. Quest’oggi 276 deputati del parlamento turco hanno votato all’unanimità per consentire l’ingresso dopo che per mesi il governo finlandese era stato accusato di accogliere i membri del Partito dei lavoratori del Kurdistan. Ora invece mancano solo alcuni passaggi formali e la firma di accettazione da parte del governo finlandese che invierà il tutto al dipartimento degli Stati Uniti. Il segretario generale ... Leggi su zon (Di venerdì 31 marzo 2023) ll parlamento turco ha finalmente emai protocolli di adesionealla. Il parlamento ungherese lo scorso 27 marzo era stato l’ultimo a votare a favore dell’entrata di Helsinki nell’Alleanza atlantica. Il Governo turco invece si oppone ancora all’entrataSvezia poichè accusata di ospitare ancora i terroristi curdi che dovrebbero a suoi dire essere avviati al processo. Quest’oggi 276 deputati del parlamento turco hanno votato all’unanimità per consentire l’ingresso dopo che per mesi il governo finlandese era stato accusato di accogliere i membri del Partito dei lavoratori del Kurdistan. Ora invece mancano solo alcuni passaggi formali e la firma di accettazione da parte del governo finlandese che invierà il tutto al dipartimento degli Stati Uniti. Il segretario generale ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rusembitaly : ?? Il 24 marzo 1999, violando gravemente i principi fondamentali del Diritto Internazionale sanciti dalla Carta dell… - pisto_gol : Nato a Torino, cittadino del mondo, vicino ai più grandi e dalla parte degli ultimi. Tutto questo è stato… - pwk : 4/6 In realtà la NATO si è quasi completamente smobilizzata in Europa dalla fine della Guerra Fredda, non rappresen… - Renny09722296 : @GudrunKoenigsm1 @Spriter99880 @Grosty10 No per l'Italia no! Fuori dalla ??NATO e UE ?????? - contetovaglia : RT @dacicus22: Il percorso italiano dalla quarta potenza allo zerbino UE /NATO C'è chi sperava che la #Meloni avrebbe almeno rallentato qu… -