Nato: Calenda, 'ottima notizia ingresso Finlandia' (Di venerdì 31 marzo 2023) Roma, 31 mar. (Adnkronos) - "ottima notizia la Finlandia nella Nato. Per contrastare l'aggressività di Putin dobbiamo stare insieme. United we stand". Lo scrive su Twitter il leader di Azione Carlo Calenda. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 31 marzo 2023) Roma, 31 mar. (Adnkronos) - "lanella. Per contrastare l'aggressività di Putin dobbiamo stare insieme. United we stand". Lo scrive su Twitter il leader di Azione Carlo

Nato: Calenda, 'ottima notizia ingresso Finlandia' La Nuova Sardegna La Nuova Sardegna Nato: Calenda, 'ottima notizia ingresso Finlandia' Roma, 31 mar. (Adnkronos) – "Ottima notizia la Finlandia nella Nato. Per contrastare l'aggressività di Putin dobbiamo stare insieme. United we stand". Lo scrive su Twitter il leader di Azione Carlo ... Calenda da Vespa fulmina Schlein: "Linea Pd del tutto sovrapponibile al M5S" Carlo Calenda va allo scontro con Elly Schlein e la nuova gestione del Partito Democratico. Il leader di Azione è stato ospite di Bruno Vespa ...