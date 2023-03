NASPI | troppi cambiamenti in arrivo e INPS risponde a tutte le domande

Leggi su ilovetrading

(Di venerdì 31 marzo 2023) Attenzione alle novità sulla: l’chiarisce tutti i vari dubbi degli utenti e come si può chiedere una seconda volta. Laè la nuova assicurazione sociale per l’impiego ed è il trattamento di disoccupazione stabilito dal governo Renzi. Questo aiuto spetta ai lavoratori che siano senza un’occupazione non per propria volontà. Ogni tipo di licenziamento incluso quello disciplinare per giustificato motivo o per giusta causa e la scadenza del contratto a termine danno diritto allain– ilovetrading.itLe dimissioni per giusta causa sono quelle più problematiche perché rientrano in questo diritto solo il comportamento ingiurioso e il trasferimento della sede non giustificato. Anche mobbing, demansionamento, molestie o mancato ...