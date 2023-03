Napoli: Szoboszlai obiettivo numero uno di Giuntoli! (Di venerdì 31 marzo 2023) Il Napoli con Cristiano Giuntoli segue con attenzione Dominik Szoboszlai centrocampista ungherese del Lipsia. Talento clamoroso e la possibilità di crescere ancora, questo è Szoboszlai che a 23 anni deve spiccare ancora definitivamente il volo. Sulle sue qualità tecniche ci si può puntare senza alcun dubbio, ecco perché molti club lo hanno messo nella propria lista per la spesa. Strapparlo al Lipsia non sarà assolutamente semplice, anche perché il club gestito da Red Bull è una gioielleria molto cara. Calciomercato: Szoboszlai seguito dal Napoli Il club partenopeo sta già lavorando per la prossima stagione per un calciomercato che si annuncia molto intenso. Questo perché alcuni uomini importanti potrebbero andare via: Zielinski piace alla Lazio ed in Premier League, in attacco c’è la fila di top club ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 31 marzo 2023) Ilcon Cristiano Giuntoli segue con attenzione Dominikcentrocampista ungherese del Lipsia. Talento clamoroso e la possibilità di crescere ancora, questo èche a 23 anni deve spiccare ancora definitivamente il volo. Sulle sue qualità tecniche ci si può puntare senza alcun dubbio, ecco perché molti club lo hanno messo nella propria lista per la spesa. Strapparlo al Lipsia non sarà assolutamente semplice, anche perché il club gestito da Red Bull è una gioielleria molto cara. Calciomercato:seguito dalIl club partenopeo sta già lavorando per la prossima stagione per un calciomercato che si annuncia molto intenso. Questo perché alcuni uomini importanti potrebbero andare via: Zielinski piace alla Lazio ed in Premier League, in attacco c’è la fila di top club ...

