Napoli | Spalletti convoca in prima squadra due baby-fenomeni della Primavera | c’è anche l’ex Barcellona

(Di venerdì 31 marzo 2023) Lucianoè sempre stato un sostenitore dei giovani. Il futuro del calcio dipende da loro e il mister azzurrosta cercando di farli giocare e mettere in mostra il più possibile. Gli obiettivi a cui mirano gli azzurri, però, non sempre permettono di schierarli. Negli ultimi giorni, però, Lucianoha L'articolo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DAZN_IT : Spalletti = Alessandro Magno ?? Napoli = Un grande gruppo ?? Ma che clima c’è nello spogliatoio azzurro? ?? Culture:… - Yavonz15 : RT @napolista: Dotto: quelli che un anno fa davano del pezzente a #DeLaurentiis, oggi festeggiano lo scudetto del #Napoli Sulla Gazzetta… - rnpagl : @Jeffrey51276649 @capuanogio Ti piacerebbe, eh? Ma allo stato attuale l'unica operazione di mercato dichiaratamente… - Ftbnews24 : #Napoli-Milan, show al Maradona: De Laurentiis fa sold-out tra le polemiche #Champions League, Milan, Napoli, De La… - pasqualecacace2 : @sscnapoli Non abbassiamo la guardia non facciamo come contro la Lazio, gioiamo insieme con una bella vittoria ?...… -

La corsa alla Champions non si ferma, in considerazione soprattutto dello straordinario cammino deldi Luciano, che autorizza i tifosi a sognare qualcosa in più, oltre allo scudetto, ......, capolista, vanta una potenza e una continuità nelle prestazioni strabiliante, che nessun'altra big italiana ha saputo sviluppare e mantenere. Il risultato è evidente. La squadra di...La bellezza quanto dura Ce lo dice il: novanta minuti più recupero. È nella squadra che ha deciso che dare spettacolo non è abbastanza, si deve anche vincere. È nel calcio diche ha spostato (ancora) più in là il ...

Napoli e Juve, l'altro scudetto che ha vinto Spalletti Tuttosport

Il Napoli è pronto a rigettarsi su un campionato che, fino a questo momento, ha visto l’azzurro come colore dominante. Non c’è stata storia in Serie A, con gli uomini di Luciano Spalletti si avviano ...Tra le tante partite di questo weekend, quella che sicuramente è la più attesa è la sfida in programma allo stadio Diego Armando Maradona tra il Napoli di Spalletti e il Milan di Stefano Pioli, primo ...