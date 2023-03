Napoli, si ferma Osimhen: salta la sfida con il Milan (Di venerdì 31 marzo 2023) «Osimhen, dal rientro con la Nazionale, accusando un fastidio all’adduttore sinistro, è stato sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato una lesione distrattiva. Le sue condizioni verranno valutate la prossima settimana». Con questa nota il Napoli ha annunciato lo stop del suo attaccante principe a due giorni dalla sfida di campionato contro il Milan. Una notizia L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 31 marzo 2023) «, dal rientro con la Nazionale, accusando un fastidio all’adduttore sinistro, è stato sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato una lesione distrattiva. Le sue condizioni verranno valutate la prossima settimana». Con questa nota ilha annunciato lo stop del suo attaccante principe a due giorni dalladi campionato contro il. Una notizia L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilmionapoli : Napoli report allenamento: si ferma Osimhen, ecco il comunicato ufficiale - sportli26181512 : NAPOLI, UFFICIALE: INFORTUNIO PER OSIMHEN, C'E' LESIONE. SALTA IL MILAN: Arrivano notizie pessime da Castel Volturn… - sportli26181512 : #Napoli, #Osimhen infortunato: ecco le sue condizioni: Brutte notizie per Spalletti alle porte del triplo confronto… - sportli26181512 : #Governance #Notizie Napoli, si ferma Osimhen: salta la sfida con il Milan: «Osimhen, dal rientro con la Nazionale,… - VincenzoZurz : ?? #Napoli, si ferma #Osimhen. Per il nigeriano lesione distrattiva all'adduttore sinistro, le sue condizioni verran… -