Napoli, RMC Sport: il Psg accelera per Osimhen e offre in cambio Icardi e Paredes (Di venerdì 31 marzo 2023) Protagonista oggi per il suo infortunio che rischia di fargli saltare le sfide di Champions League contro il Milan, Victor Osimhen è un nome caldissimo anche in Francia, dove l’emittente RMC Sport lo ha accostato in modo molto dettagliato al Psg. I parigini, infatti, sarebbero in pressing sull’attaccante del Napoli e Luis Campos, che già lo portò al Lille nel 2019, vorrebbe a tutti i costi il nigeriano per completare l’attacco dei transalpini. Che in cambio, vista la richiesta di almeno 100 milioni di euro avanzata da De Laurentiis, cifra che il club francese non è detto potrà spendere per rispettare i parametri Uefa in estate, potrebbe offrire al club partenopeo due contropartite come Leandro Paredes e Mauro Icardi, i due argentini che rientreranno dai prestiti rispettivamente alla ... Leggi su sportface (Di venerdì 31 marzo 2023) Protagonista oggi per il suo infortunio che rischia di fargli saltare le sfide di Champions League contro il Milan, Victorè un nome caldissimo anche in Francia, dove l’emittente RMClo ha accostato in modo molto dettagliato al Psg. I parigini, infatti, sarebbero in pressing sull’attaccante dele Luis Campos, che già lo portò al Lille nel 2019, vorrebbe a tutti i costi il nigeriano per completare l’attacco dei transalpini. Che in, vista la richiesta di almeno 100 milioni di euro avanzata da De Laurentiis, cifra che il club francese non è detto potrà spendere per rispettare i parametri Uefa in estate, potrebbe offrire al club partenopeo due contropartite come Leandroe Mauro, i due argentini che rientreranno dai prestiti rispettivamente alla ...

