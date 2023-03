Napoli, Osimhen stop per infortunio: salta il Milan (Di venerdì 31 marzo 2023) (Adnkronos) - Il Napoli perde Victor Osimhen per infortunio. L'attaccante nigeriano, rende noto il club partenopeo, si ferma per un infortunio muscolare: Osimhen è out per una lesione distrattiva all'adduttore della gamba sinistra e salterà sicuramente la sfida in programma domenica 2 aprile contro il Milan. "Le sue condizioni verranno valutate la prossima settimana", fa sapere il Napoli. Con ogni probabilità Osimhen non sarà a disposizione nemmeno per la gara con il Lecce in programma venerdì 7 aprile. Il rischio è che il centravanti debba saltare l'andata dei quarti di finale di Champions League il 12 aprile ancora contro il Milan. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 31 marzo 2023) (Adnkronos) - Ilperde Victorper. L'attaccante nigeriano, rende noto il club partenopeo, si ferma per unmuscolare:è out per una lesione distrattiva all'adduttore della gamba sinistra e salterà sicuramente la sfida in programma domenica 2 aprile contro il. "Le sue condizioni verranno valutate la prossima settimana", fa sapere il. Con ogni probabilitànon sarà a disposizione nemmeno per la gara con il Lecce in programma venerdì 7 aprile. Il rischio è che il centravanti debbare l'andata dei quarti di finale di Champions League il 12 aprile ancora contro il

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RafAuriemma : +++ULTIMORA+++ #Osimhen ha smarrito la maschera portafortuna! Se n’è accorto al rientro dal match con la nazionale… - OptaPaolo : 100% - Il Napoli ha vinto il 100% delle partite senza Victor #Osimhen in campo in questa stagione in tutte le compe… - sportface2016 : +++#Napoli, infortunio #Osimhen: lesione distrattiva all'adduttore destro. Salta il #Milan, ma rischia di saltare a… - MilanNewsit : Napoli, De Laurentiis su Osimhen: 'Dovrebbe stare fuori un paio di settimane, speriamo' - direpuntoit : Infortunio per #Osimhen: l'attaccante del #Napoli rischia di saltare il match di andata di #ChampionsLeague contro… -