Napoli | Osimhen stop per infortunio | salta il Milan

(Adnkronos) – Il Napoli perde Victor Osimhen per infortunio. L'attaccante nigeriano, rende noto il club partenopeo, si ferma per un infortunio muscolare: Osimhen è out per una lesione distrattiva all'adduttore della gamba sinistra e salterà sicuramente la sfida in programma domenica 2 aprile contro il Milan. "Le sue condizioni verranno valutate la prossima settimana", fa sapere il Napoli. Con ogni probabilità Osimhen non sarà a disposizione nemmeno per la gara con il Lecce in programma venerdì 7 aprile. Il rischio è che il centravanti debba saltare l'andata dei quarti di finale di Champions League il 12 aprile ancora contro il Milan. L'articolo proviene da Italia Sera.

