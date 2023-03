Napoli | Osimhen stop per infortunio | salta il Milan

(Di venerdì 31 marzo 2023) Ilperde Victorper. L'attaccante nigeriano, rende noto il club partenopeo, si ferma per unmuscolare:è out per una lesione distrattiva all'adduttore ...

...marzo pubblicato dalsui social fa raggelare i tifosi azzurri. Poche righe, quanto basta per spegnere, almeno per le prossime ore, l'entusiasmo che da settimane si respira in città. ',...Gli amanti delle statistiche e dei precedenti sorrideranno: il, quest'anno, ha sempre vinto senza Victor. Già sette volte l'attaccante nigeriano non è sceso in campo per infortunio e in tutti i casi la squadra allenata da Spalletti ha portato a ...Il presidente delbacchetta l'Uefa , presenta le sfide di Champions con il Milan e fa il punto sulle condizioni die il futuro di Kvaratskhelia . Ecco le sue parole

Nel frattempo, a Napoli si pensa che sia tutta colpa dello smarrimento della mascherina di Osimhen: infatti, il nigeriano aveva perso la sua maschera “portafortuna”, diventata culto tra i supporters ...Di seguito le parole del primo dirigente del club partenopeo. (Photo by Claudio Villa, Onefootball.com) Napoli, le parole del Presidente De Laurentiis: “Osimhen starà fuori almeno due settimane. Con ...