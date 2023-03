Napoli, Osimhen insegue Weah: ad un passo un record storico in Serie A (Di venerdì 31 marzo 2023) Dire che in questa stagione sia presente un attaccante superiore agli altri da ogni punto di vista oramai non fa più nemmeno notizia. L’edizione in corso della Serie A, infatti, può solamente rivolgere applausi ad una squadra che sta imponendo senza freni la propria supremazia insieme al proprio inarrestabile centravanti: il Napoli di Osimhen è implacabile, così come appunto il suo bomber con il numero 9 sulle spalle. Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia, attaccanti del Napoli @livephotosport Il percorso intrapreso in quest’annata ha reso evidente come ci si trovi di fronte ad un calciatore a dir poco speciale, nettamente superiore per stato di forma, fame di gol, caratteristiche, ad ogni collega presente ad oggi nel campionato di Serie A. Non a caso, infatti, ... Leggi su contropiedeazzurro (Di venerdì 31 marzo 2023) Dire che in questa stagione sia presente un attaccante superiore agli altri da ogni punto di vista oramai non fa più nemmeno notizia. L’edizione in corso dellaA, infatti, può solamente rivolgere applausi ad una squadra che sta imponendo senza freni la propria supremazia insieme al proprio inarrestabile centravanti: ildiè implacabile, così come appunto il suo bomber con il numero 9 sulle spalle. Victore Khvicha Kvaratskhelia, attaccanti del@livephotosport Il percorso intrapreso in quest’annata ha reso evidente come ci si trovi di fronte ad un calciatore a dir poco speciale, nettamente superiore per stato di forma, fame di gol, caratteristiche, ad ogni collega presente ad oggi nel campionato diA. Non a caso, infatti, ...

