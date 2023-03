Napoli, Osimhen e la mascherina maledetta: salta il Milan (Di venerdì 31 marzo 2023) Durissimo colpo per il Napoli di Luciano Spalletti. nella prossima sfida di campionato contro il Milan, i partenopei dovranno fare a meno del loro bomber Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano, al rientro dalla Nazionale, è stato sottoposto ad una visita che ha evidenziato una lesione distrattiva dell’adduttore sinistro. Lo stop previsto è di una o due settimane. Napoli, le condizioni di Osimhen La famosissima mascherina fortunata che ha aiutato l’attaccante del Napoli a volare indisturbato in vetta alla classifica dei cannonieri è stata smarrita e le conseguenze sono devastanti. L’infortunio terrà fuori il nigeriano al 100% per la prossima gara di Serie A di questa domenica contro il Milan, ma ci sono buone probabilità che lo stop si protragga ... Leggi su zon (Di venerdì 31 marzo 2023) Durissimo colpo per ildi Luciano Spalletti. nella prossima sfida di campionato contro il, i partenopei dovranno fare a meno del loro bomber Victor. L’attaccante nigeriano, al rientro dalla Nazionale, è stato sottoposto ad una visita che ha evidenziato una lesione distrattiva dell’adduttore sinistro. Lo stop previsto è di una o due settimane., le condizioni diLa famosissimafortunata che ha aiutato l’attaccante dela volare indisturbato in vetta alla classifica dei cannonieri è stata smarrita e le conseguenze sono devastanti. L’infortunio terrà fuori il nigeriano al 100% per la prossima gara di Serie A di questa domenica contro il, ma ci sono buone probabilità che lo stop si protragga ...

