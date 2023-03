Napoli, Osimhen a un passo dalla storia della A (Di venerdì 31 marzo 2023) Osimhen intravede Weah, l’attaccante del Napoli è a un passo dallo scrivere la storia nel campionato di Serie A Osimhen intravede Weah, l’attaccante del Napoli è a un passo dallo scrivere la storia nel campionato di Serie A. Il Liberiano ex Milan ha segnato 46 reti e il nigeriano è soltanto a un gol da questo record. Mancando tante partite di campionato potrebbe anche superarlo. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 31 marzo 2023)intravede Weah, l’attaccante delè a undallo scrivere lanel campionato di Serie Aintravede Weah, l’attaccante delè a undallo scrivere lanel campionato di Serie A. Il Liberiano ex Milan ha segnato 46 reti e il nigeriano è soltanto a un gol da questo record. Mancando tante partite di campionato potrebbe anche superarlo. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

