Napoli, niente paura: 7 vittorie su 7 senza Osimhen. E che spettacolo in Champions! (Di venerdì 31 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minutiIl Napoli dovrà fare a meno di Victor Osimhen, almeno per due settimane. Lo ha confermato anche il presidente De Laurentiis. Di sicuro salterà la partita di domenica prossima, il primo dei tre round contro il Milan e, quasi sicuramente, anche quella contro il Lecce per l’anticipo di Venerdì Santo. Lo staff medico farà di tutto per rimetterlo a disposizione di Luciano Spalletti per le due partite dei quarti di Champions. Nel mese più importante della sua storia recente (di sicuro dell’era De Laurentiis), il Napoli dovrà rinunciare alla sua punta di Diamante, il capocannoniere della Serie A con 21 reti (7 in più di Lautaro Martinez). Un gol ogni 91 minuti. Comprensibile la rabbia dei tifosi azzurri, ma non lo sconforto. Perché gli uomini di Spalletti hanno già dimostrato di saper essere competitivi anche ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 31 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minutiIldovrà fare a meno di Victor, almeno per due settimane. Lo ha confermato anche il presidente De Laurentiis. Di sicuro salterà la partita di domenica prossima, il primo dei tre round contro il Milan e, quasi sicuramente, anche quella contro il Lecce per l’anticipo di Venerdì Santo. Lo staff medico farà di tutto per rimetterlo a disposizione di Luciano Spalletti per le due partite dei quarti di Champions. Nel mese più importante della sua storia recente (di sicuro dell’era De Laurentiis), ildovrà rinunciare alla sua punta di Diamante, il capocannoniere della Serie A con 21 reti (7 in più di Lautaro Martinez). Un gol ogni 91 minuti. Comprensibile la rabbia dei tifosi azzurri, ma non lo sconforto. Perché gli uomini di Spalletti hanno già dimostrato di saper essere competitivi anche ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mirkocalemme : La vestizione prosegue in ogni angolo di #Napoli. Qui siamo a Fuorigrotta. Una signora, che evidentemente ha esper… - pisto_gol : Non c’è niente di più incivile e lontano dall’etica dello sport di un pubblico che fischia l’inno nazionale degli a… - AlfredoPedulla : Un po’ di onestà intellettuale di opinionisti, seconde voci in diretta da #Napoli, amici degli amici. Niente. Preva… - RossoneroSte : I prezzi dei biglietti per seguire il #Milan in #UCL non sono per niente economici, ma non è che quelli messi in ve… - nextcinepanett : @IaconeOsvaldo Non ci possono fare niente. Secoli e secoli di dominazioni, hanno lasciato nella maggioranza di loro… -