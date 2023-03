Napoli-Milan, tutto in sedici giorni (Di venerdì 31 marzo 2023) Roma, 1 apr – Meno quindici. Calcolatrice – e classifica – alla mano, tanti (o meglio, pochi) sono i punti che dividono Napoli dal suo terzo scudetto. Mentre il centro partenopeo inizia già a colorarsi d’azzurro e tricolore, la sensazione è che potrebbero bastarne ancora meno. Tanto più se questa sera gli uomini di Spalletti dovessero superare il Milan di Pioli, in una gara che avrà il sapore del passaggio di consegne. Ma che potrebbe dare ai due tecnici indicazioni utili in chiave europea. Dove, come ben sappiamo, campani e meneghini si giocheranno nelle prossime settimane l’accesso alla semifinale di Champions League. Tre incontri nel giro di sedici giorni, una prima metà di aprile che per peso specifico vale il resto della stagione. Ma andiamo con ordine. Serie A, risultato scontato. O forse no Se dovessimo basarci ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 31 marzo 2023) Roma, 1 apr – Meno quindici. Calcolatrice – e classifica – alla mano, tanti (o meglio, pochi) sono i punti che dividonodal suo terzo scudetto. Mentre il centro partenopeo inizia già a colorarsi d’azzurro e tricolore, la sensazione è che potrebbero bastarne ancora meno. Tanto più se questa sera gli uomini di Spalletti dovessero superare ildi Pioli, in una gara che avrà il sapore del passaggio di consegne. Ma che potrebbe dare ai due tecnici indicazioni utili in chiave europea. Dove, come ben sappiamo, campani e meneghini si giocheranno nelle prossime settimane l’accesso alla semifinale di Champions League. Tre incontri nel giro di, una prima metà di aprile che per peso specifico vale il resto della stagione. Ma andiamo con ordine. Serie A, risultato scontato. O forse no Se dovessimo basarci ...

