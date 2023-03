Napoli-Milan | Politano pronto sulla fascia | duello con Theo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RafAuriemma : +++ULTIMORA+++ #Osimhen ha smarrito la maschera portafortuna! Se n’è accorto al rientro dal match con la nazionale… - sscnapoli : ?? Champions League, #NapoliMilan dalle ore 10:00 in vendita ulteriore quota di tagliandi degli anelli inferiori di… - sportface2016 : +++#Napoli, infortunio #Osimhen: lesione distrattiva all'adduttore destro. Salta il #Milan, ma rischia di saltare a… - CalcioPillole : #Napoli, tegola #Osimhen: il bomber salta il #Milan per infortunio. #NapoliMilan. - sportli26181512 : Florenzi sui quarti di Champions: 'Napoli squadra forte, ma non penso abbiano esultato quando hanno pescato il Mila… -

Victor Osimhen salteràdi campionato ed un brivido già percorre la schiena dei tifosi azzurri in prospettiva Champions. L' attaccante nigeriano, rientrato ieri dagli impegni con la sua nazionale, ha accusato ...Il, infatti, è alle porte del triplo impegno col: è il momento clou della stagione e ora c'è apprensione per le condizioni di Osimhen che sicuramente salterà la partita di domenica.Brutte notizie in casa. Luciano Spalletti dovrà fare a meno del suo centravanti Victor Osimhen. Il nigerinao ha accusato un problema muscolare al rientro dalle partite con la Nazionale. La società ha emmesso il ...

Arrivano brutte notizie per quanto riguarda il Napoli ed i suoi tifosi ... sarà costretto a saltare il big match contro il Milan in programma la sera del 2 aprile allo Stadio Diego Armando Maradona.(ANSA) - NAPOLI, 31 MAR - Vitctor Osimhen non sarà in campo domenica prossima contro il Milan al Maradona. L'attaccante nigeriano, al rientro dalla Nazionale, è stato sottoposto ad una visita che ha ...