Napoli Milan, infortunio Osimhen: pessima notizia da Castel Volturno

Victor Osimhen salta Napoli–Milan di domenica sera. L'attaccante nigeriano è rientrato oggi dagli impegni con la nazionale e si è dovuto fermare per un problema muscolare. Il capocannoniere della Serie A aveva già saltato la gara d'andata, lasciando spazio a Giacompo Raspadori e Giovanni Simeone, poi risultato decisivo ai fini della vittoria a San Siro.

Osimhen infortunio: le condizioni e i tempi di recupero

Victor Osimhen assente per Napoli Milan. Tornato al Konami Training Center questa mattina, l'attaccante nigeriano si è fermato per un problema muscolare, così come annunciato dal club. Seduta mattutina per il Napoli all'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Milan.

